عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يتجه إلى أذربيجان لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي يتجه الى أذربيجان

غادر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج وعقيلته ميخال صباح اليوم الثلاثاء إلى باكو الأذربيجانية بدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الغرض منها تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال هرتسوج قبل المغادرة: "سأغادر الآن للقيام بزيارة رسمية مهمة لأذربيجان ، يستضيفها رئيس أذربيجان الهام علييف، زعيم البلاد. دولة ودودة، قريبة، مهمة ، دولة رئيسية ولدينا الكثير من القضايا في إطار التعاون بين الدول.

وتابع هرتسوج: "علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وما وراء الروابط التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران. إن إيران عامل غير مستقر في المنطقة، وتواصل باستمرار إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد.

وافتتحت أذربيجان مؤخرا سفارة في إسرائيل وبخصوص ملف المفاوضات حول الإصلاح القضائي قال هرتسوج: "خلال زيارتي لأذربيجان، ستجرى مباحثات تحت رعايتي في مقر الرئيس بين الائتلاف وممثلي أحزاب المعارضة. أود أن أكرر أنه من الممكن بالتأكيد التوصل إلى تفاهمات واسعة. يتطلب جهدا وحسن نية وقيادة وأنا أقترح تجاهل الضجيج والتفكير في الهدف الاستراتيجي، وهو في نهاية المطاف مصلحة دولة إسرائيل.

وتابع: "لا أحد يبيع القيم، ولا أحد ينتهك المبادئ الأساسية، ولكن من ناحية أخرى، من الجيد والمرغوب فيه مناقشة الحدود المتقاطعة بين السلطات المختلفة في دولة إسرائيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حصانة الرئيس .. جنوب إفريقيا تبطل إجراءات اعتقال بوتين من هذه المحكمة

فترة التخفي.. كيف قضى صدام أيامه الأخيرة بعد سقوط بغداد؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري .. والقناة الناقلة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ