الرئيس الإسرائيلي يتجه إلى أذربيجان لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

غادر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج وعقيلته ميخال صباح اليوم الثلاثاء إلى باكو الأذربيجانية بدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الغرض منها تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال هرتسوج قبل المغادرة: "سأغادر الآن للقيام بزيارة رسمية مهمة لأذربيجان ، يستضيفها رئيس أذربيجان الهام علييف، زعيم البلاد. دولة ودودة، قريبة، مهمة ، دولة رئيسية ولدينا الكثير من القضايا في إطار التعاون بين الدول.

وتابع هرتسوج: "علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وما وراء الروابط التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران. إن إيران عامل غير مستقر في المنطقة، وتواصل باستمرار إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد.

وافتتحت أذربيجان مؤخرا سفارة في إسرائيل وبخصوص ملف المفاوضات حول الإصلاح القضائي قال هرتسوج: "خلال زيارتي لأذربيجان، ستجرى مباحثات تحت رعايتي في مقر الرئيس بين الائتلاف وممثلي أحزاب المعارضة. أود أن أكرر أنه من الممكن بالتأكيد التوصل إلى تفاهمات واسعة. يتطلب جهدا وحسن نية وقيادة وأنا أقترح تجاهل الضجيج والتفكير في الهدف الاستراتيجي، وهو في نهاية المطاف مصلحة دولة إسرائيل.

وتابع: "لا أحد يبيع القيم، ولا أحد ينتهك المبادئ الأساسية، ولكن من ناحية أخرى، من الجيد والمرغوب فيه مناقشة الحدود المتقاطعة بين السلطات المختلفة في دولة إسرائيل".