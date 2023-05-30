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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبعا هيعدي.. تعليق مثير من خالد الغندور على هدف الأهلي أمام سيراميكا

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي هدف النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب الغندور: “طبعا هدف الأهلي هيعدي عادي رغم خطأ وضع الخطوط  من حكم الفار”.

وانتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

خالد الغندور الغندور الأهلى هدف النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا حسين الشحات

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