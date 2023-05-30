هل يدرب الزمالك؟.. موسيماني يفجر مفاجأة حول مستقبله

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، رغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي، الموسم المقبل.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، في ظل أنباء استغناء أهلي جدة عن المدرب الجنوب إفريقي بنهاية الموسم الجاري، لعدم الاقتناع بمستوى الفريق تحت قيادته.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة القنوات الرياضية السعودية، ردا على مستقبله مع أهلي جدة:" لدي بند في عقدي يقضي بالتمديد لموسم آخر حال الصعود لدوري المحترفين فلماذ أغير الأمر!".

وقاد بيتسو موسيماني أهلي جدة للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد عام واحد من هبوط النادي.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، أمس الإثنين، وسط ذهول الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إذ يعتبرون إن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى نقطة سوداء في تاريخ النادي ولا يجب اعتبار العودة لدوري المحترفين بمثابة إنجازا للفريق.

من جانبه خالف موسيماني وجهة نظر اللاعبين، إذ احتفل باللقب رفقة طاقمه المعاون.