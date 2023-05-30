زوجة مدافع الأهلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت نادين ماجد زوجة رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، صورة جديدة لها برفقة عائلتها، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نادين ماجد تتوسط والديها وشقيقها، مرتدية ملابس كاجوال، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتكشف عن جمالها، وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.