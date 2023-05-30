رئيس جامعة العريش يتابع سير الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة انتظام وسير العمل والدراسة بالجامعة، في ضوء خطة الجامعة، وتنفيذًا لتكليفات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة أعمال اللجان.

سبل الراحة

وأكد الدمرداش، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وأكد على انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أي معوقات، مثنيًا على التزام الطلاب بكافة التوجيهات والإرشادات الخاصة بدخول اللجان، منذ بدء الامتحانات.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة بالاطمئنان على سهولة ويسر الامتحانات في مختلف الكليات، والتأكد من توفير أجواء مناسبة للطلاب، كما حرص على التواصل مع الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم.

ومن جانبهم.. أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم لقيادات الجامعة معهم، وحسن سير الامتحانات.



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