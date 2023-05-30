لا بديل |نجم الوداد المغربي يشعل موقعة الأهلي بتصريح صادم

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان "محمد أوناجم : مباراة الأهلي حياة أو موت بالنسبة لنا لا بديل أمامنا عن العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة"

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.