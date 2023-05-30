انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

فجرت المطربة السورية إنجي خوري مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنت حملها من مطرب معتزل حديثا.

أنا حامل

وكتبت إنجي خوري عبر صفحتها على إنستجرام: “أنا حامل”.

وكانت إنجي خوري، قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها.



وسجلت إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم نابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب.

ولمتابعة المزيد حول تصريح إنجي خوي بحملها من مطرب معتزل .. تابع الفيديو جراف التالي: