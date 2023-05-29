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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

صدى البلد

فجرت المطربة السورية إنجي خوري مفاجئة من العيار الثقيل حيث أعلنت حملها من المطرب المعتزل أدهم نابلسي.


وكتبت إنجي خوري عبر صفحتها على إنستجرام:" أنا حامل من أدهم نابلسي؛ حرام عليك متعملش معايا كدة علشان ابنك ".

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إنجي خوري وأدهم نابلسي :


وكانت إنجي خوري، قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها.

وسجلت إنجي خوري، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل آدهم نابلسي قائلة « إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني».


أدهم النابلسي :


أعلن المغني المعتزل أدهم نابلسي، استقباله طفلته الأولى، بعد عدة أشهر من اعتزاله الفن والغناء، واتجاهه للإنشاد الديني وقراءة القرآن.

ونشر أدهم نابلسي أول صورة لابنته عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا:" الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه .. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات.. الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للمطرب السابق «أدهم نابلسي» بعد اعتزاله الغناء إذ ظهر في المقطع يؤذن للصلاة بصوت شجي.

خلال الفيديو، وقف «أدهم نابلسي» يؤذن لصلاة الجمعة بصوت مذهل، فيما وقف المصلون من حوله خاشعون في انتظار الصلاة.

أدهم نابلسي إنجى خورى

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