رفضت العمل مع ابني.. ومحمد رمضان ممثل رائع.. أبرز تصريحات ريهام عبدالغفور

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" من تقديم مصطفى الآغا عبر قناة mbc وكشفت عن رأيها في أهم 3 ممثلات في مصر حاليا، وعن المخرجين الذين تتمنى العمل معهم، وعن الأمنيات التي تمكنت من تحقيقها وغيرها، وجاءت اجابتها كالتالي.

١- أفضل ممثلات منى زكي، منة شلبي، حنان مطاوع.

٢- مخرجون أتمنى العمل معهم محمد شاكر خضير، تامر محسن، شريف عرفة.

٣- الأمنيات التي حققتها الأمومة والنجاح الفني والتصالح النفسي.

٤- أكثر صفات سيئة في هى "التوتر" أما أكثر أشياء لا أستغنى عنها هي “الموبايل، التوكة، النظارة الطبية”.



٥- الأحلام التي لم تتحقق هي الأعمال السينمائية المهمة، وأجيب العربية اللي نفسي أجيبها.

٦- محمد رمضان أنه ممثل رائع ومنى زكي قدوة وأحمد زكي أسطورة، منة شلبي عشرة عمري، يسرا الأستاذة.

٧- رفضت عمل ابني يوسف معي في مسلسل "رشيد" وشعرت أني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني خصوصا أن دور "رشيد" كان جريء شوية وكنت حاسه أني ممكن أحرج".



وكانت حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدى الملاعب ” ، حيث كشفت عن رأيها فى أدائها التمثيلي فى السنوات الأولى من مشوارها الفني.

وقالت ريهام عبد الغفور : لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة”، من حيث الأداء ، مع دخولي مجال التمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمال غير جيدة.

وتابعت ريهام عبد الغفور: والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها ، ولكني كنت أستشيره فى بعض الأدوار ، وفى إحدي المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحني بالموافقة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من انتصار وميمي جمال وصفوه كضيفات شرف.

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

مسلسل الصندوق

كما ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور داخل أحداث مسلسل “الصندوق” كضيف شرف.

مسلسل الصندوق درات أحداثه فى إطار 16 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض.

ويشارك داش في بطولته هدى المفتي، وعلي قاسم، وسماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف.

مسلسل “الصندوق” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.