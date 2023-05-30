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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعة | وصف صادم من ريهام عبد الغفور لأدائها الفني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدى الملاعب ” ، حيث كشفت عن رأيها فى أدائها التمثيلي فى السنوات الأولى من مشوارها الفني. 

وقالت ريهام عبد الغفور : لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة”، من حيث الأداء ، مع دخولي مجال التمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمال غير جيدة. 

وتابعت ريهام عبد الغفور: والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها ، ولكني كنت أستشيره فى بعض الأدوار ، وفى إحدي المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحني بالموافقة.

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مسلسل رشيد :

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من انتصار وميمي جمال وصفوه كضيفات شرف.

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

مسلسل الصندوق :

كما ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور داخل أحداث مسلسل “الصندوق” كضيف شرف.

مسلسل الصندوق درات أحداثه فى إطار 16 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض.

ويشارك داش في بطولته هدى المفتي، وعلي قاسم، وسماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف. 

مسلسل “الصندوق” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور شيخ العرب همام مسلسل الصندوق مسلسل شيخ العرب همام مسلسل رشيد

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