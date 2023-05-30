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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع حياة كريمة.. انطلاق المراجعات النهائية أونلاين بأربع مدارس بالإسكندرية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، إن تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته لانطلاق المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة أونلاين، والتي تتم بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بتوفير نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين.

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وأكد مدير المديرية أنه تم تجهيز قاعات على أعلى مستوى بشاشات إلكترونية وإنترنت بمقار متميزة بالإسكندرية وهي (مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بإدارة منتزة أول، مدرسة المنار القومية بإدارة وسط ، مدرسة النصر للبنات EGC بإدارة وسط ، مدرسة الزهراء الثانوية بإدارة برج العرب)، على أن يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي ، (https://forms. gle/t3cmrcQ8s193WdNSA ) ، وسيتم نشر الجداول وأسماء المعلمين وتوقيتات الحضور لجميع المواد الدراسية طوال فترة المراجعات التي ستستمر لمدة عشرة أيام .

وأوضح في سياق متصل أن القيادة السياسية تضع توفير حياة كريمة لجميع المصريين بناء الشخصية المصرية على رأس قائمة أولوياتها ، وأطلقت هذه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًـا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لهذه الفئة .

يأتي هذا في ضوء التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق للمراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة (أونلاين) تحت شعار (معانا في 10 أيام تقدر).

الاسكندرية التربية والتعليم “حياة كريمة” التعاون المشترك الثانوية العامة الشخصية المصرية القيادة السياسية

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