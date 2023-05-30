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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية توقع أول درجة علمية لـ بكالوريوس طب الأسنان مع مانشستر

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي الاسكندرية ومانشستر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور جراهام لورد نائب رئيس جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وعميد القطاع الطبى بالجامعة، إتفاقية برنامج أول درجة مشتركة (joint degree) في جمهورية مصر العربية لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بين الجامعتين.

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جاء ذلك بحضور د. نانسى روزويل رئيس جامعة مانشستر ورئيس تحالف جامعات Russell البريطانية، والسفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ومن الجانب الإنجليزي د. توني هيجرتي عميد كلية العلوم الطبية، ود. نيكولاس سيليكات عميد كلية طب الأسنان بجامعة مانشستر، والأستاذ شامسا فاروق مسؤول العلاقات الدولية بجامعة مانشستر، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أمين ملطي مسؤول ملف الاتفاقيات الدولية بجامعة الإسكندرية مع الجامعات البريطانية، د. نيفين بكري وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور قنصوة ، إلى أن الاتفاقية  تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية اعتبارا من شهر سبتمبر القادم (العام الجامعي 2023-2024)، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الإعتماد لجامعة مانشستر، ولفت أن جامعة مانشستر ستقوم بمتابعة ومراجعة تطبيقها.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر فى عدة مجالات أخرى، لاسيما أن جامعة مانشستر تتمتع بالمركز ال ٢٨ عالميا بتصنيف QS  World Ranking  والمركز الأول عالميا للتنمية المستدامة بتصنيف Times Higher Education Ranking، فضلاً عن التعاون بين الجانبين فى إنشاء برنامج تطوير أبحاث مشتركة للنابغين من باحثي جامعة الإسكندرية مع نظرائهم من جامعة مانشستر بما يخدم رؤية الدولة المصرية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أعلن عنها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، فى رعاية الأبحاث العلمية ودمجها في قطاع الصناعة.

من جانبها ، أشادت ممثلة جامعة مانشستر خلال زيارة بمستوى ما يقدم من جودة تعليمية من خلال برنامج medical joint degree الدرجة المشتركة في الطب والذي بدأت الدراسة به في سبتمبر الماضي بالتعاون مع كلية الطب جامعة الإسكندرية، والذي جذب طلاب جدد من دول مختلفة علي مستوي العالم.

وأكدت على أن التعاون بين الجانبين يتم  بشكل متكامل من خلال شراكة محورية إستراتيجية تخدم أهداف تطوير البحث العلمي وتضمن الحصول على أعلى تقدير أكاديمي لخريجي البرامج المشتركة مع جامعة الإسكندرية لكليتي الطب وطب الأسنان.

الاسكندرية الاتفاقيات الدولية التعاون العلمى والبحثى الجامعات البريطانية البعثة التعليمية التعليم والطلاب الدكتور عبد العزيز قنصوه السفير شريف كامل

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