زوجة محترف الأهلي تسحر العيون بالكاجوال

شاركت لويزا ماركيز زوجة برونو سافيو نجم النادى الأهلي متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لويزا، بقميص النادى الأهلي رفقة نجلها ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.

وعلي جانب آخر يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.