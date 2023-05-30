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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على غرار أوكرانيا.. روسيا تحذر من كارثة في صربيا

كوسوفو
كوسوفو

قال السفير الروسي في بلجراد، ألكسندر بوكان خارتشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه هناك محاولات لتنفيذ انقلاب "ميدان"، على غرار ما حدث في أوكرانيا في عام 2014 في بلجراد.

وأضاف بوكان خارتشينكو، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مصمم على حل المشكلة مع كوسوفو من خلال الدبلوماسية، وهو مستعد للمفاوضات، لكنه يطالب بحياد الغرب.

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وقال بوتسان خارتشينكو، لقناة "روسيا-24”، "فوتشيتش يرى حل هذه المشكلة وتسوية مشكلة كوسوفو برمتها على المسارات السياسية والدبلوماسية، وهو مستعد للمفاوضات. وفي نفس الوقت، للمطالبة، لتحقيق قدر أكبر من الحياد من الغرب، والأهم من ذلك صدق الغرب”.

واستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الثلاثاء، وسط التصعيد في كوسوفو، السفير الروسي في بلجراد، وأبلغه بالوضع في كوسوفو وشكره على دعم وحدة أراضي وسيادة صربيا.

بلجراد أوكرانيا فوتشيتش كوسوفو الغرب صربيا

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