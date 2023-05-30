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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام.. خلافات كبيرة بين دول حلف الناتو بسبب أوكرانيا

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اختلفوا حول الوعود التي يجب تقديمها لـ أوكرانيا خلال قمة يوليو في فيلنيوس.

وقالت “بوليتيكو”، “ينقسم أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” حاليًا حول كيفية الاستجابة لتطلعات أوكرانيا في فيلنيوس”.

وأشارت إلي أن “دول أوروبا الشرقية تؤيد السماح لـ أوكرانيا بمعرفة أنها تتجه نحو الانضمام إلى التحالف.. ولكن نظراءهم في أوروبا الغربية يعتقدون أن المناقشات الجادة حول العضوية يجب أن تتم بعد نهاية الحرب في أوكرانيا”.

وأوضحت “بوليتيكو” أن “الأفكار المطروحة للاستجابة لتطلعات أوكرانيا تراوحت من اعتماد إعلان بشأن أوكرانيا في القمة إلى إنشاء مجلس جديد لأوكرانيا والناتو”.

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنه في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس، من المتوقع إنشاء هيئة جديدة، وهي “مجلس أوكرانيا والناتو”.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الهيئة بمثابة وعد لـ أوكرانيا بشأن عضويتها في الحلف مستقبلا، حيث سيكون لأوكرانيا الحق في عقد مجلس وطلب المساعدة، والتي سيتم توفيرها من قبل الدول المشاركة.

الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا فيلنيوس اوروبا

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