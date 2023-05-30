خلال حملة مكبرة.. رفع 121 حالة إشغال للباعة الجائلين في الدقي|شاهد

قام حى الدقى لتابع لمحافظة الجيزة ،اليوم الثلاثاء، بشن حملة مكبرة على منطقة كوبرى الخشب وتحديداً نهاية شارع التحرير مع شارع السودان، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى وبالتنسيق مع مدير شرطة المرافق اللواء هشام عبد الصمد، والمقدم محمود العجيزى وذلك لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتيسير حركة المرور والمشاة وتحقيق الانضباط، استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة، عن رفع 121 حالة إشغال للباعة الجائلين والتحفظ على المضبوطات فى مخازن الحي.

كان قد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك علي مدار اليوم لتحقيق الإنضباط .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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