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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن عدم وجود المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك خسارة كبيرة، مشيرا إلى أنه فقدنا جزءا من الاستقرار بالنادي لعدم وجوده.

 

وقال محمود العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد ضرورة وجود قائم بأعمال رئاسة الزمالك، فالمجلس الآن يقوم بإدارة النادي بمسئولية تضامنية مشتركة.

 

وتابع المستشار القانوني لنادي الزمالك أن مدرب الزمالك الحالي لم يهرب مثلما أكدته مواقع التواصل الجتماعي ولكن تلك الأنباء الغرض منها هدم استقرار الزمالك.

 

 الجرائم المخلة بالشرف

وأشار محمود العسال إلى أن المستشار مرتضى منصور بعد انقضاء عقوبته يحق له الترشح لرئاسة النادي، مؤكدا أن الجرائم المخلة بالشرف هي التي تمنع الترشح فقط.

نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور رئاسة الزمالك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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