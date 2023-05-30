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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل .. الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

بعد قليل تصدر المحكمة الاقتصادية، حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. 

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بلاغ للنائب العام 

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام في أغسطس من العام الماضي  بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل. 

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