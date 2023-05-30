حبس سيدتين لاتهامهما سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل

أمرت جهات تحقيق السلام، بحبس سيدتين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية …

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة دشنت حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق العاصمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما)، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما واقعتين بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين، واتهموهما بالسرقة.