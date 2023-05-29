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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيثيات الحكم على المتهم في قضية نجل الإعلامية رضوى العوضي

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة جنح الطفل بالأميرية حيثيات حكم أول درجة والقاضي بالحبس 6 أشهر للمتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم بالتجمع.

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وجاء في حيثيات الحكم في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح طفل القاهرة بعد سماع طلبات النيابة العامة والخبيرين والمتهم والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا

اتهمت النيابة العامة المتهم بانه في يوم ۲۰۲۳/۱/۱۹ بدائرة قسم شرطة التجمع الاول حال كونه طفلا جاوز الخمس عشرة سنه ولم يجاوز سنه الثماني عشرة سنه  تسبب خطأ في اصابة المجني عليه  يوسف احمد عبد الحميد بان قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر كان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اتباعه للقوانين واللوائح فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

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واشارت الحيثيات : حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما هو ثابت من محضر جمع الاستدلالات ورود بلاغ من الامن الإداري بمدينتي مفاده وقوع حادث تصادم بحي مدينتي دائرة قسم التجمع الأول وبالانتقال من قبل محرر المحضر وبفحص البلاغ تبين اصطدام قائد السيارة الرقيمة أ ب ق ٣٤84 ملاكي قيادة المتهم جهاد أشرف سيد احمد بالمجنى عليه يوسف احمد عبد الحميد والذي تم نقله إلى مستشفى بدر.


واوضحت الحيثيات : انه بسؤال عمرو محمد عبد الحميد بكر - سائق بالجامعة الامريكية- بمحضر جمع الاستدلالات قرر بانه كان بالقرب من مكان الحادث وعقب سماع صوت الحادث توجه اليه وابصر المجنى عليه ملقى ارضى وسمع احد الأشخاص يقول للمتهم بانه كان يسير بسرعة زائدة ١٢٠ كم وانه كان يريد الحاق به لتحذيره من السرعة الزائدة.


وحيث انه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات قرر بانه اثناء سيره بالسيارة قيادته فاصطدام بالمجني عليه واحدث اصابته .

واضافت الحيثيات انه ثبت من التقرير الطبي للمجنى عليه المحرر من مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ان المجنى عليه دخل المستشفي  ووضع علي جهاز تنفس صناعي وأظهرت الأشعات العادية والمقطعية انه في غيبوبة تامة ويعاني من وجود كسر بقاع الجمجمة مع إرتجاج شديد بالمخ واصابات متعددة بالأنف وعظام الوجه وكسر بالفخذ الأيسر  وتم عمل رد مغلق وتثبيت داخلي لعظمة الفخذ بواسطة مسمار نخاعي تشابكـي ،وخروج للتحسن وتوصى له بأجازة مرضية لمدة شهر ومتابعة بالعيادة الخارجية.

واشارت الحيثيات لما كان الثابت بالاوراق ان الخطا الذي ارتكبه المتهم ورعونته وعدم احترازه بقيادته للسيارة بطريقة ينجم عنها الخطر مخالفا للقوانين واللوائح تسبب في اصابة المجنى عليه حيث ان خطاه هو الذي ادى الى اصطدامه بالمجنى عليه واحداث اصابتة ومن ثم يكون خطا المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وقوع ذلك الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطا المتهم والضرر الذي في إصابة المجنى عليه بركنيها المادي والمعنوى فلـهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم جهاد أشرف سيد احمد بالحبس لمدة ستة اشهر وكفاله عشرة آلاف جنيه.

 

كانت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة بالعباسية قضت امس بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة  نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وإلغاء حكم حبسه وإلزامه بأعمال خفيفة في الشارع التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية، وبما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه، وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.

حيثيات نجل رضوي العوضي

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