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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 طعنة علشان الجمعية| الحكم على المتهم بقتل مدرس منشأة القناطر بعد قليل

المجني علية
المجني علية

تصدر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل حكمها على المتهم بإنهاء حياة مدرس لغة إنجليزية بسبب خلافات على سداد أقساط جمعية بمنشأة القناطر، بعد إحالة أوراقه للمفتي في الجلسة الماضية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.

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التحقيقات.. 

وجاء في أمر إحالة المتهم للجنايات أن الجريمة وقعت بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين، سدد فيها المتهم طعنات نافذة أودت بحياة المجني عليه، وذلك بسبب خلافات على سداد أقساط جمعية، ومماطلة المتهم في الدفع.

وتبين من التحقيقات أن المتهم سدد للمجني عليه أكثر من 15 طعنة، بسبب الخلافات على فلوس جمعية بينه وبين صديقه المتهم الذي كان يماطل في دفع المبالغ المستحقة عليه، ليقرر استدراج المجني عليه إلى منزله وينهال عليه بالطعنات وبعدها يتخلص من جثته بالزراعات.

مدرس انجليزي قتل مدرس انجليزي

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