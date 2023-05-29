احنا بننقل بس | اعترافات مثيره لشقيقين متهمين بحيازة 22 كيلو حشيش

أدلى شقيقان متهمان بحيازة 22 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما في نطاق القاهرة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق .

وانكر المتهمان بحيازتها للمواد المخدرة مؤكدين أنهما يعملان كوسيط لنقل المخدرات، ولا يقومان بترويجها، وأنهما نجحا في تحصيل مبالغ مالية تجاوزت الـ 100 الف جنيه كما طلبت النيابة من المباحث بسرعة إجراء التحريات.

البداية..



تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية متنوعة).

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,554,000مليون جنيه تقريبًا)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.