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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علشان مقلب زبالة| قرار جديد بشأن جامع قمامة قتل صديقه بـ المرج

ارشيفيه
ارشيفيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس جامع قمامة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل آخر فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول مقلب القمامة بـ منطقة المرج.

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البداية 

وكان قسم شرطة المرج تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول جامع قمامة مصابا بعدة طعنات نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفي  وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “عبدالله.م ”، في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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جامع قمامة وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات تبين أن جامع قمامة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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