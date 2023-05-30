أول تعليق من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني علي موسكو

قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تدين أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية.

جاءت تصريحات الأمم المتحدة، تعليقا علي هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا شنت صباح اليوم هجومًا إرهابيًا بطائرة بدون طيار على منشآت في موسكو.

وأضافت: “شاركت ثماني طائرات بدون طيار من طراز الطائرات: تم إسقاط خمسة منها من مجمع مدافع مضاد للطائرات في منطقة موسكو، وتم قمع ثلاث بواسطة الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها المقصودة”.

وأردفت: “تم فتح قضية جنائية بموجب المقال الخاص بالهجوم الإرهابي.”