عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء قد انتهى.

وعلق جوفكفا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية: "أي خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية، لقد انتهى زمن الوسطاء”.

أوكرانيا تخسر.. هجوم واسع علي زيلينسكي بعد تصريحاته عن روسيا

روسيا تضع قائد الجيش الأوكراني على قائمة المطلوبين

وأضاف: “لقد مضى الوقت الذي كان يمكن فيه لأي قادة وسياسيين أن يكونوا وسطاء، لا يمكنك أن تكون وسيطا أمينا، وتحاول الحصول على مكاسب شخصية أثناء الحرب".

وأوضح جوفكفا، أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يكون وحيدا على طاولة المفاوضات، بل سيجلس خلفها مع كل دولة ستتولى مسؤولية تنفيذ خطة السلام الأوكرانية".

أوكرانيا روسيا زيلينسكي مفاوضات السلام الاوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تخسر.. هجوم واسع علي زيلينسكي بعد تصريحاته عن روسيا

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

مصير مشئوم .. أمريكا تدفع أوكرانيا نحو الهاوية

إجراء عاجل من صندوق النقد الدولي لدعم أوكرانيا

إخفاء حالة قائد الجيش الحرجة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح زيلينسكي

رغم معارضة تركيا.. أمين عام الناتو يفتح الباب أمام انضمام السويد للحلف

جلوبال تايمز: أمريكا تريد شن حرب في صربيا بسبب فشل الخطة بأوكرانيا

ترشيحاتنا

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

اونلاين.. طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

قدم الآن.. وظائف بشركة مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ