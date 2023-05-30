الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء قد انتهى.

وعلق جوفكفا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية: "أي خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية، لقد انتهى زمن الوسطاء”.

وأضاف: “لقد مضى الوقت الذي كان يمكن فيه لأي قادة وسياسيين أن يكونوا وسطاء، لا يمكنك أن تكون وسيطا أمينا، وتحاول الحصول على مكاسب شخصية أثناء الحرب".

وأوضح جوفكفا، أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يكون وحيدا على طاولة المفاوضات، بل سيجلس خلفها مع كل دولة ستتولى مسؤولية تنفيذ خطة السلام الأوكرانية".