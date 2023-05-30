اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي ينظم ورشة عمل عن نقل شعائر الحج

انطلقت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول بث شعائر موسم الحج 1444 هـ لأعضاء اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي ووزارة الاعلام السعودية عبر تقنية الزووم .

وبدأت ورشة العمل بكلمة من الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي حيث بدأ كلمته بالتهنئة بحلول هذه الشعيرة المقدسة وأكد خلال كلمته على تثمينه لجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الإعلام، وعلى رأسها الوزير سلمان الدوسري، وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية على رأسها محمد فهد الحارثى، رئيس الهيئة، لما يبذلوه من جهد صادق و تعاون ملموس فى تيسير ما يلزم من تقنيات فنية ولوجيستية ضماناً لموسم حج ناجح باذن الله .



وأعقبها كلمة لمحمد فهد الحارثى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الذى أكد فى كلمته على حرص وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتليفزيون على تسهيل وتسخير كافة الإمكانيات المادية واللوجيستية والبشرية التى من الممكن تقديمها من أجل المساعدة وتمكين المؤسسات الاعلامية فى تغطية هذة الشعيرة بما يليق بهذة المناسبة المهمة والكبيرة.

كما أكد، توفير الهيئة كافة الامكانيات للنقل عبر جميع الاقمار الصناعية سواء عرب سات أو اليوتل سات أو نايل سات حتى تكون متاحة لجميع الدول للاستفادة من هذة التغطية.

كما أكد أن الهيئة تقوم بعمل تغطية لمناسك الحج منذ وصول الحجاج من أرض المطار وحتى مغادرتهم، مشددا على استخدام أحدث التقنيات فى النقل والكاميرات الحديثة والتنسيق مع الجهات الاخرى لعمل تغطية تليق بهذاالحدث.

كما شارك الدكتور خالد حمود الغامدي، نائب رئيس هيئة الاذاعة والتليفزيون، بكلمته موضحا أن الهيئة تعمل على مدار العام وخصوصاً أن الحج هذا العام يعود الى وضعه الطبيعى بعد جائحة كورونا مما زاد من قدراتنا البشرية والتقنية وتم انتاج العديد من الافلام التى ممكن الاستفادة منها من جميع الزملاء فى جميع الاتحادات ويزودون فيها كما هو متبع من خلال التبادل الاخباري بهيئة الاذاعة والتلفزيون بالاضافة الى تسخير التقنيات لخدمة الزملاء اعضاء الاتحاد من خلال مركز اعلامي مجهز بكافة التقنيات الخاصة بالانتاج والارسال.

وقام فيصل الصانع، بتقديم العرض التقديمى الخاص بتغطية المناسك واستعدادات الهيئة وأوضح خلال العرض ان الهيئة تقوم بنقديم خدمة النقل المباشر للمشاعر المقدسة اثناء موسم الحج وتقديم خدمات للقنوات العربية والاسلامية فى كل عام وعلى مدار ال 24 ساعة من يوم 8 ذو الحجة وحتى 13 ذو الحجة وقنوات الهيئة المشاركة بتغطية الحج من قنوات اذاعية وتليفزيونية كما تم استحداث قناة انجليزية هذا العام ويمكن الاستفادة منها عن طريق اللايف استريم، وتنتج الهيئة اكثر من ألف مادة تليفزيونية واذاعية ورقمية وابرز منتجاتها لموسم الحج 1444 هـ افلام وثائقية وبرامج مباشرة وتقارير ميدانية ومحتوى رقمي.

أما ما يخص التجهيزات الفنية فقدمها المهندس ايمن الزهراني من القطاع الهندسي ، حيث اوضح ان الهيئة جهزت 11 عربة نقل تلفزيوني فى مختلف مناطق المشاعر المقدسة وكذلك تم تجهيز 14 عربة اقمار صناعية ومنصة للاقمار الصناعية لارسال عدد 10 قنوات تلفزيونية حاملة للمواد لمختلف الدول.