تصل لـ3000 جنيه.. قائمة أسعار تذاكر عرض حتى لا يطير الدكان

يبدأ الفنان أكرم حسني مساء غد الأربعاء أولى عروض مسرحيته الجديدة حتى لا يطير الدكان بالسعودية فى موسمها الجديد، وذلك بعد نجاحها العام الماضي على مسرح محمد العلى.

وتعرض مسرحية حتى لا يطير الدكان الذى قام بتأليفها أمير طعيمة هذا الموسم على مسرح النادى الأدبي الثقافي بمدينة حائل بالسعودية.





قائمة أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنتجة قائمة أسعار تذاكر العروض والتى تمتد حتى يوم 2 يونيو القادم، بأربع فئات مختلفة الأولى فئة الـvip وتصل سعرها لـ400 ريال أى ما يعادل بالمصري 3296 جنيه والفئة الثانية وهي فئة الـ a class والتى يبلغ سعرها 200 ريال أى ما يقابلها بالمصري 1648، أما الفئة الثالث وهي فئة b class تبلغ سعر الذكرة فيها 100 ريال أى ما يعادل 824 جنيه والفئة الأخيرة وهي فئة الـc lass وتبلغ سعرها 85 ريال أى ما يعادل 700 جنيه مصري.





أبطال مسرحية حتى لا يطير الدكان

وتضم المسرحية كل من أكرم حسني وآيتن عامر وبيومي فؤاد واسماعيل فرغلى واوتاكا ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.





استئناف تصوير العميل صفر لأكرم حسني

وقال المنتج وائل عبد الله، إنه سيستأنف تصوير فيلم العميل صفر، لأكرم حسني، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر. ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، وعلى رأسهم: نيللي كريم، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولبلبة، ومحمد علاء. وأضاف وائل عبد الله، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنه كان مشغولا خلال الفترة الماضية بانتهاء تصوير ومونتاج فيلمه الجديد “يوم 13”، وبعد بدء عرضه في السينمات؛ سيتفرغ لفيلمه الجديد مع أكرم حسني "العميل صفر".