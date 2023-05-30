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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع يكشف تراجع شعبية الحكومة الإسرائيلية الحالية أمام أحزاب المعارضة

نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس

كشف استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، عن تراجع شعبية الحكومة الإسرائيلية الحالية، بزعامة بنيامين نتنياهو، أمام أحزاب المعارضة بزعامة بيني جانتس.

وأظهر الاستطلاع، الذي أوردت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء،  حصول الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على 53 تفويضًا فقط مقابل 63 تفويضا لأحزاب المعارضة، في حال لو أجريت الانتخابات اليوم .

ووفق المعطيات التي أوردها الاستطلاع فقد حصل معسكر الدولة على 28 تفويضا، تبعه الليكود بـ 26 تفويضا ، ويش عتيد بـ 18 تفويضا. الصهيونية الدينية - عوتسما يهوديت 10 مقاعد ، وكذلك شاس ويهودية توراة 7 مقاعد ، يسرائيل بيتنا ورعام 6 مقاعد ، ميرتس 5 مقاعد ، حداش تعال 4 مقاعد.

كما سئل خلال الاستطلاع أي من التاليين هو الأنسب لشغل منصب رئيس الوزراء ، وتبين أن بيني جانتس حصل على 36٪ مقابل نتنياهو بنسبة 34٪ ، ومن ناحية أخرى حصل لبيد على 28٪ مقابل 38٪ لنتنياهو.

كما سئل في الاستطلاع عما إذا كنت تؤيد صفقة الإقرار بالذنب لنتنياهو ، بدون سجن ولكن مع الابتعاد عن الحياة السياسية؟ أجاب المشاركون في الاستطلاع أن 43٪ يؤيدون ، و 37٪ يعارضون ، و 20٪ لا يعرفون.

استطلاع للرأي العام الإسرائيلي شعبية الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أحزاب المعارضة بيني جانتس

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