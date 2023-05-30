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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الوزراء الفلسطيني: أمريكا تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها في المنطقة .. فيديو

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك استدارة روسية للشرق الأوسط كما أن الصين لاعب رئيسي في هذه المنطقة، وهناك إعادة ترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبديل الأولويات في واشنطن، بحيث أن شمال آسيا مثل الصين ومناطقها أولوية أولى ثم دول الخليج والنفط العربي ومكوناته أولوية ثانية، بينما أوروبا لم تعد الأولوية بالنسبة لواشنطن ولكن رقم 3.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: الإقليم يشهد ديناميكية جديدة |فيديو

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وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الديناميكيات الجديدة المتولدة وحجم التحديات التي تفرضها الواقع السياسي والاقتصادي يحتم علينا تعزيز بيتنا الداخلي وإنهاء كل القضايا المتعلقة بالانقسام وإغلاق هذا الملف والذهاب لإجراء الانتخابات.

وأوضح أن 35% من أبناء الشعب الفلسطيني لم يشاركوا في انتخابات وطنية، حيث أجريت انتخابات طلابية وغرف تجارية وبلديات، ولكن إسرائيل تمارس هذا الفيتو على حقنا في مدينة القدس، ونحن مثلما نقاتل لإنهاء الاحتلال نقاتل من أجل حقنا الديمقراطي وأن يتم تجسيده على الأرض.

الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الامريكية ترتيب أولويات رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين مدينة القدس محمد اشتية

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