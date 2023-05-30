تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون سبور على جيرسون بالدوري التركي

شارك محمود حسن تريزيجيه، في انتصار فريقه طرابزون سبور على جيرسون سبور، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ طرابزون سبور، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، بعد أن سجل 3 أهداف في المباراة الماضية في الفوز على فاتح قرة جمرك.

وتناوب بوزوك (بواقع هدفين)، باردهي وباكستياس على تسجيل رباعية طرابزون سبور، ليساهموا في تحقيق الانتصار لفريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 54 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جيرسون سبور عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.