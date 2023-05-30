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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زعلانين من الصورة.. خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، رسالة لجماهير النادى الأهلي بعد فوز الزمالك، على طلائع الجيش في الدوري في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مؤجلات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "مجرد سؤال هو الاهلاوية زعلانين من الصورة ليه فريقي كسب لقاء في الدوري وبقول مبروك للجمهور الزمالك سيادتك مالك بالقصة".

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد  26 نقطة.

 

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