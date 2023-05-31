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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضورياً داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

 

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التعاون مع الجانب الألماني كشريك أساسي لجامعة حلوان، بالإضافة للاهتمام بقطاع السياحة الذي أصبح أحد الأولويات في الدولة المصرية وخاصةً قطاع المتاحف الذي يلقى اهتماماً كبيراً خاصةً في ظل كون مصر صاحبة حضارة فرعونية مميزة وفريدة من نوعها.

حيث شاركت جامعة حلوان ممثلة في كلية السياحة والفنادق، في محاضرات المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية، وجاءت المشاركة مميزة وفعالة.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية للعاملين Jobs Education

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