مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تسكين أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الدوري رقم (٥٦٤) لشهر مايو ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل فيكتور الأمين العام للجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

فى بداية الاجتماع توجه الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحرصه علي التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة في كافة الفعاليات التي تنظمها جامعة الزقازيق.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة بصدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور شحته حسنى عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أسامه عبد الباري عميدا لكلية الآداب، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، متمنياً لهما التوفيق والسداد لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شتى المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وخلال الإجتماع وافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس "الأساتذة" اللذين تم منحهم اللقب العلمي لوظيفة أستاذ موزعا علي الكليات التابعة لقسم التعليم بالزقازيق بموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم( ٦٥٤) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣, على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق حيث حصل علي اللقب عدد (١٠) أساتذة بكلية الطب البشري ، (٣) بكلية الطب البيطري ، وعدد (٢) أستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين وعدد (١) أستاذ بكلا من كليات ( الصيدلة ، العلوم، الآداب ، التكنولوجيا والتنمية ) ، كما وافق المجلس على تعيين عدد (٥٢ ) عضو هيئة تدريس من ( أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس) بمختلف كليات الجامعة.

كما تقدم المجلس بخالص التهنئة بمناسبة البدء في تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية ، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية ،في إطار جهود الدولة وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة القطاعات نحو التحول الرقمي ورعاية ذوى الهمم .

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل والمستمر لأبنائنا الطلاب، مشيدا بالجولات التفقدية التى يقوم بها د.عاطف حسين على مختلف كليات الجامعة للإطئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها ، وسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات والنتائج.

وفي إطار الاستعدادات للإحتفال بمرور خمسين عاما علي إنشاء جامعة الزقازيق كلف رئيس الجامعة الاقسام العلمية بكلية الهندسة ( العمارة ، الميكانيكا ، الكهرباء ، البيئة ، وغيرها من الأقسام الأخرى )، وذلك من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد فاروق عميد الكلية، لعمل دراسة شاملة لتحويل الحرم الجامعى إلى حرم مستدام، مع تقديم تقرير أسبوعي بكافة المستجدات حول تلك الدراسة.