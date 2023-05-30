عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تسكين أعضاء هيئة التدريس

مجلس جامعة الزقازيق
مجلس جامعة الزقازيق

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الدوري رقم (٥٦٤) لشهر مايو ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل فيكتور الأمين العام للجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

 

فى بداية الاجتماع توجه الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير  للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحرصه علي التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة في كافة الفعاليات التي تنظمها جامعة الزقازيق.

 

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة بصدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور شحته حسنى عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أسامه عبد الباري عميدا لكلية الآداب، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، متمنياً لهما التوفيق والسداد لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شتى المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

 

وخلال الإجتماع وافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس "الأساتذة" اللذين تم منحهم اللقب العلمي لوظيفة أستاذ موزعا علي الكليات التابعة لقسم التعليم بالزقازيق بموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم( ٦٥٤) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣,  على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق حيث حصل علي اللقب عدد (١٠) أساتذة بكلية الطب البشري ، (٣) بكلية الطب البيطري ، وعدد (٢) أستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين وعدد (١) أستاذ بكلا من كليات ( الصيدلة ، العلوم، الآداب ، التكنولوجيا والتنمية ) ، كما وافق المجلس على تعيين عدد (٥٢ ) عضو هيئة تدريس من ( أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس) بمختلف كليات الجامعة.

 

كما تقدم المجلس بخالص التهنئة بمناسبة البدء في تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية ، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية ،في إطار جهود الدولة وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة القطاعات نحو التحول الرقمي ورعاية ذوى الهمم .

رئيس جامعة الزقازيق يترأس اجتماع لجنة المكتبات ويبحث آليات سير العمل

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل والمستمر لأبنائنا الطلاب، مشيدا بالجولات التفقدية التى يقوم بها د.عاطف حسين على مختلف كليات الجامعة للإطئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها ، وسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات والنتائج.

 

وفي إطار الاستعدادات للإحتفال بمرور خمسين عاما علي إنشاء جامعة الزقازيق كلف رئيس الجامعة الاقسام العلمية بكلية الهندسة ( العمارة ، الميكانيكا ، الكهرباء ، البيئة ، وغيرها من الأقسام الأخرى )، وذلك من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد فاروق عميد الكلية، لعمل دراسة شاملة لتحويل الحرم الجامعى إلى حرم مستدام، مع  تقديم تقرير أسبوعي بكافة المستجدات حول تلك الدراسة.

أعضاء هيئة التدريس الامتحانات التربية للطفولة المبكرة التربية الرياضية التنمية المستدامة الحرم الجامعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الطب البشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

شهادتك من بير سلم.. مجلس الدولة يعاقب استاذة جامعية

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك وموقف المصابين أمام الوداد وشرط تجديد بيرسي تاو

ترشيحاتنا

بريطانيا: أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج حدودها

الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم سوبر .. تفاصيل

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

«لها الحق».. تعليق مفاجئ من بريطانيا بشأن الهجوم الأوكراني على موسكو

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ100 جنيه فقط| مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد بنهائي إفريقيا

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ