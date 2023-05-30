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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يترأس اجتماع لجنة المكتبات ويبحث آليات سير العمل

صدى البلد

ترأس الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، الاجتماع الدورى للجنة المكتبات بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وعادل فيكتور أمين عام الجامعة ، وعمداء الكليات والمعاهد بالجامعة وفايزة محمد فرحات مدير عام المكتبات ،ومحمد السيد مدير إدارة المكتبة المركزية وسكرتير اللجنة .

وناقش الاجتماع خلال جلسته، مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة، من اعتماد نتيجة أعمال الجرد السنوي للمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة ، بالإضافة إلى آليات سير العمل المقترحة فى المكتبات وسبل تطويرها وتحديثها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما وافقت اللجنة على قبول مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة القيمة المهداة من أكثر من جهة وجاءت كالآتى (٢٦١) من أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، و (١٠) كتب من المكتب العربى للمعارف ، و(٢٢) كتابا من عدة جهات مختلفة ، حيث قامت لجنة الفحص والتسعير بفحص هذه الكتب وتبين عدم مخالفتها للوائح .

وخلال الجلسة ثمن الدكتور خالد الدرندلى الجهود المبذولة من قبل إدارة المكتبات فى تطوير وتحديث المحتوى الورقى والإلكترونى وتوفير الأجواء المثالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مشيرا سيادته إلى أهمية توفير  المصادر الحديثة والشاملة من المصادر والمراجع بمختلف أنواعها الورقية والإلكترونية التى تلبى احتياجات المستفيدين من المكتبات.

كما أوصى رئيس الجامعة العمداء بالحرص على أن تضم المكتبات مختلف الكتب الثقافية والفكرية التي تفيد الطلاب في أغراض البحث العلمي، والتي تسهم في توسيع دائرة الاطلاع أمام كافة الطلاب من أبناء الجامعة، لمساعدتهم في الانفتاح على الآراء المختلفة، ولنشر ثقافة القراءة بالمجتمع الجامعي.

ووجه الدكتور خالد الدرندلى خالص الشكر لأكاديمية ناصر العسكرية العليا والمكتب العربى للمعارف على الكتب المهداة لجامعة الزقازيق ، معربا عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والعديد من المؤسسات المختلفة بالدولة، مشيرا إلى تعزيز سبل التعاون فى ضوء تحقيق الاستفادة للطلاب والمنظومة التعليمية وخدمة المجتمع الشرقاوى.

التعليم والطلاب الدكتور خالد الدرندلى جامعة الزقازيق خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة الزقازيق شئون التعليم والطلاب في الشرقية

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