بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

شاركت الفنانة مي عمر، صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بلوك ناعم وجذاب.

سعر فستان مي عمر

وتألقت مي عمر، مرتدية فستان قصير من الحرير باللون الموف بقصة مميزة من منطقة الصدر والبطن، واختارت عليه صندل باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وكان فستان مي عمر من مجموعة زهير مراد، ووصل سعر الفستان 10700 ريال سعودي، أي ما يعادل 88162.17 جنيه مصري.

مي عمر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

مي عمر

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

مي عمر

واكملت مي عمر إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت باختيار قرطبن وخواتم باللون الفضي، وهو ما أبرز من أناقتها.