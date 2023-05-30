إنجي علي تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

تألقت الإعلامية إنجي علي، فى صور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنجي علي، بإطلالة مثيرة، مرتدية قميص ستان مكشوف أبيض اللون، واعتمدت علي مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر مميزة.

وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتقدّم المذيعة إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة"نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين .

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

استضافت الإعلامية والمذيعة المتميزة أنجى علي فى برنامج “أسرار النجوم”، الخميس الماضي الفنانة حنان سليمان على الهواء مباشرة على محطة وراديو نجوم FM 100.6 من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة، برنامج أسرار النجوم من إعداد مروة حربي.

مشاركة حنان سليمان في مسلسل الهرشة السابعة

وتحدثت حنان سليمان عن دور “فيفي” التي جسدته في مسلسل “ الهرشة السابعة” الذي عرض في موسم رمضان من هذا العام، وهو بطولة كل من أمينة خليل،على قاسم، محمد شاهين، حنان سليمان عايدة رياض.