صفارات إنذار في سول وطوكيو.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا جديدًا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا تقول إنه "صاروخ فضائي"، وسط تحذيرات من جارتها الجنوبية واليابان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أعلن جيش كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت "مقذوفًا"، تدعي أنه قمر صناعي فضائي باتجاه الجنوب اليوم الأربعاء.

وتم دوي صافرات الإنذار في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بعد تقارير تفيد بإطلاق بيونج يانج "صاروخًا فضائيًا".

كما أصدرت اليابان تحذيرًا طارئًا لسكان جزيرة أوكيناوا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قائلة إن صاروخًا أطلق من كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء أنها ستطلق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في يونيو، من أجل رصد النشاط العسكري "الخطير" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فور حدوثه آنيا.

وكشفت كوريا الشمالية عن توقيت إطلاقها المخطط عبر وسائل الإعلام الحكومية، بعد يوم واحد من إخطارها لليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو.

