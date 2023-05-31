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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

هالة السعيد: استكمال تأهيل ترع بطول "2400 كم" في خطة 2024/23

صدى البلد

قال هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  إنه من المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول "2400 كم" في خطة 2024/23  تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من أعمال مبادرة حياة كريمة، إحلال وتجديد عدد 663 عمل صناعي على الترع الرئيسية والفرعية.

وأضافت هالة السعيد خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: إلى جانب تنفيذ عدد 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه، أما بخصوص الاستغلال الأمثل للموارد المائية فالخطة تستهدف استغلال 3 مليار م3/سنة من المياه الجوفية العميقة والسطحية، إحلال وتجديد عدد 28 بئر جوفي، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد 51 محطة رفع.

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وحول مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات المستهدفة تتمثل في حماية شواطئ بطول 8 كم، تجهيز عدد 52 بئر بالطاقة الشمسية، عدد 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 4 كم، إزالة 13600 تعدي على مجرى النيل والترع.

وفيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية المائية اللازمة للتنمية الزراعية أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات التي تستهدفها الخطة تتضمن استكمال إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة (8) مليون م3/ى، استكمال إنشاء محطة معالجة طاقة (7,5) مليون م3/ى ومسار نقل المياه لاستصلاح أراضي جديدة في مناطق جنوب محور الضبعة، أعمال البنية الأساسية لمشروع  تطوير ترعة الشباب بطول إجمالي 53كم بمنطقة توشكى.

وأشارت كذلك إلى مُستهدفات قطاع الري في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 والمتمثلة في تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كيلو متر وإنشاء وتطوير الكباري على المجاري المائية بحوالي 608 كوبري ري.

حياة كريمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأهيل ترع المركز القومي لبحوث المياه الخطة الاستثمارية

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