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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقتل شاب على يد زوجته ووالدتها بالقناطر الخيرية

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

لقي شاب مصرعه على يد زوجته ووالدتها، بقرية أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إثر خلافات زوجية سابقة، قبل أن تتخلصا من جثمانه بإلقائه في منطقة زراعية بالجزيرة، لتنتهي محاولتهما لإخفاء الجريمة باكتشاف سائق تروسيكل للجثمان خلال نقل المخلفات.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شاب في منطقة زراعية بالجزيرة.
 


وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يدعى “محمد. س. خ”، في العقد الرابع من عمره، ومقيم بقرية أبو الغيط، وبمناظرته تبين وجود آثار خنق بالجثمان، فضلا عن إصابته بعدة طعنات.

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه ووالدتها وراء ارتكاب الواقعة، إثر خلافات زوجية سابقة بين الزوجين، تطورت إلى مشادة كلامية ومشاجرة، اعتدت خلالها المتهمتان على المجني عليه وخنقتاه وسددتا له عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحريات أن المتهمتين وضعتا الجثمان داخل جوال، ثم استعانتا بأحد سائقي مركبات التروسيكل لنقل بعض المخلفات والكراكيب وإلقائها في منطقة زراعية بالجزيرة، دون أن يعلم السائق بوجود جثمان بين تلك الأشياء.

وفي أثناء إلقاء المخلفات، فوجئ السائق بدماء بالدراجة الخاصة به وبدأ في تفقد المخلفات، فعثر علي جثمان المجني عليه، فانتابته حالة من الفزع دفعته إلي الصياح، ما أدى إلى انكشاف أمر المتهمتين وافتضاح محاولتهما في التخلص من الجثمان.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط المتهمتين.

بمواجهتهما، أقرتا بارتكاب الواقعة، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

القليوبية القناطر الخيرية أمن القليوبية منطقة زراعية محافظة القليوبية

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