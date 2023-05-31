نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

يعد طبق الفول المدمس من أحد أهم الوجبات الغذائية في الشرق الأوسط وخصوصا في مصر وبلاد الشام، ويعتبره المتخصصون في مجال التغذية وجبة متكاملة نظرا لما يحتويه من مواد وعناصر غذائية هامة لجسم الإنسان.

وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد الفول المدمس وفقا لموقع هيلثى..

وتبين الدراسات التغذوية أن الفول المدمس يحسن من الحالة المزاجية والنفسية للإنسان وهم يطلقون عليه اسم طبق السعادة، وينفون ما يشاع عن الفول المدمس بأنه يؤثر على الحالة العقلية للإنسان كما ينفون أن الفول المدمس يتسبب بالخمول والكسل.

ويعزز الباحثون قدرة الفول المدمس على التأثير الإيجابي على الحالة النفسية للإنسان، إلا أن المخ يرسل كميات كبيرة من الموصلات العصبية للجسم بعد تناوله تزيد من النشاط والسعادة، ومن تلك الموصلات العصبية مادة السيروتونين التي تلعب دورا هاما في تقليل حالة القلق، ومادة استييل كولين التي تعزز الذاكرة، ومادة دوبامين وادرينالين التي تتحكم بالتوتر والقلق.

ويؤكد العلماء أن تناول الفول المدمس مع الطحينة أو البيض يزيد من الأهمية الغذائية لهذه الوجبة وبخاصة لدى الأطفال الذين يبذلون مجهودا كبيرا في الدراسة واللعب.

يحتوي الفول على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن اذ ان الفول مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الدماغ والأملاح المعدنية كالحديد والفسفور ، بما في ذلك حمض الفوليك وفيتامين B6 والحديد. هذه العناصر الغذائية ضرورية لإنتاج النواقل العصبية ويمكن أن تساعد في دعم الوظيفة المعرفية وتنظيم الحالة المزاجية.

يذكر أن الفول غني بالألياف والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالامتلاء. يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا لتنظيم الحالة المزاجية ، والشعور بالشبع والرضا يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتقلب المزاج.