عمليات قتالية.. بيان عاجل لـ رئيس الشيشان بإعادة انتشار قواته في دونيتسك

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن قواته تلقت أمرًا بإعادة الانتشار في دونيتسك وبدء عمليات قتالية.

وقال قديروف عبر حسابه على "تيليجرام"، إن الوحدات الشيشانية تلقت أمرًا جديدًا بإعادة انتشار قواتها في دونيتسك.

وأضاف أن أراضي جمهورية دونيتسك أصبحت منطقة مسؤولية، لافتًا "ووفقًا للأمر، يجب على مقاتلي الوحدات الشيشانية البدء في عمليات تمشيط نشطة. وتحرير عدد من المناطق".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، القيادة السياسية في روسيا إلى إعلان الأحكام العرفية في أعقاب الهجوم بـ الطائرات المسيرة على موسكو.

وقال قديروف: "برأيي يجب إعلان الأحكام العرفية في روسيا واستخدام كافة القدرات القتالية اللازمة لمحو هذه الخلية الإرهابية، دون استخدام عبارة "العسكريين الأوكرانيين"، لافتًا إلى أنه لا يوجد عسكريون أو سياسيون في أوكرانيا، بل إرهابيون فقط.