هل يجوز نقل المصحف من مكان إلى آخر والشخص غير متوضئ

هل يجوز نقل المصحف من مكان إلى آخر إذا كان الشخص على غير وضوء ..؟ سؤال ورد إلي دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للرد علي أسئلة المتابعين قائلا: إذا كان الشخص علي جنابة من حدث أكبر كالحيض أو الجماع، فهنا لا يجوز مسك المصحف ونقله إلى مكان آخر.

وأضاف أمين الفتوي أنه في حالة إذا كان الشخص غير متوضئ (الحدث الأصغر) فهنا الأمر أهون وهنا يجوز المسك بالمصحف ونقله وإن كان من الأفضل الإمساك بمنديل أو قطعة من القماش.

هل يجب مراعاة ترتيب السور عند قراءة القرآن

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول" أحرص على أن أختم القرآن كل شهر ولكن تميل نفسى أحيانا أن أقرأ بعض السور فى بداية كل ختمة فهل يلزمني مراعاة ترتيب السور كما فى المصحف عند القراءة؟.

أجاب مجمع البحوث، عبر الفيسبوك، أنه لا يجب قراءة القرآن على ترتيب السور التى فى المصحف، وما تميل له نفسك من قراءة بعض السور فخير وبركة لا يمنعه الشرع واحرص عليه إن كان يعينك على بدء الختمة والمداومة عليها، أما لمن تجرد عن هذا الميل أو لا يؤثر معه اختيار بعض السور للبدء بها فالأولى به ان يقرأ القرآن بترتيب المصحف.

قال النووي رحمه الله في "التبيان":" قال العلماء رحمهم الله : الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ، ثم البقرة ثم آل عمران ، ثم النساء إلى أن يختم ب " قل أعوذ برب الناس "سواء قرأ في الصلاة أم خارجا عنها ، ويستحب أيضا إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة التي تليها ، ولو قرأ في الركعة الأولى : قل أعوذ برب الناس" يقرأ في الثانية من البقرة.

وأكمل مجمع البحوث الإسلامية: دليل هذا أن ترتيب المصحف لحكمة ، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة ، يقرأ في الركعة الأولى : ( ألم تنزيل ) وفي الثانية : ( هل أتى ) وصلاة العيدين "قاف" و "اقتربت"، ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها، أو خالف الموالاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز وكان تاركا للأفضل، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه؛ فإنه يذهب بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حكمة الترتيب".