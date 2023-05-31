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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ كوريا الشمالية بشأن صاروخ قمر الاستطلاع العسكري

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن قمر الاستطلاع العسكري تحطم في البحر أثناء عملية الإطلاق.

وأوضحت كوريا الشمالية أن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجار التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبًا.

وأكد الأمر جيش كوريا الجنوبية، حيث قال إن الصاروخ الذي أطلقته بيونج يانج سقط في المياه على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة إوتشونج.

وفي وقت سابق،  أعلنت كوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفًا تقول إنه "صاروخ فضائي"، وسط تحذيرات من جارتها الجنوبية واليابان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جيش كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت "مقذوفًا"، تدعي أنه قمر صناعي فضائي باتجاه الجنوب اليوم الأربعاء.

وتم سماع صافرات الإنذار في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بعد تقارير تفيد بإطلاق بيونج يانج "صاروخًا فضائيًا"، حيث أصدرت المدينة تحذيرًا تطلب من المواطنين استعدادهم للإخلاء المحتمل.

كما أصدرت اليابان تحذيرًا طارئًا لسكان جزيرة أوكيناوا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قائلة إن صاروخًا أطلق من كوريا الشمالية.

وعقب ذلك، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة الهبوط المتوقعة.

وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.

فيما قال خفر السواحل الياباني إن صاروخ كوريا الشمالية يُعتقد أنه سقط بالفعل، داعيًا الطائرات والسفن البحرية إلى مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل.

كوريا الشمالية قمر كوريا الجنوبية صاروخ بيونج يانج الاستطلاع

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