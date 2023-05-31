في الخمسين وتبدو بالعشرين.. حقيقة إجراء فنانة عالمية عملية تجميل |شاهد

أثارت الممثلة العالمية كيت بيكنسيل، جدلاً واسعًا بعد ظهورها في مهرجان كان الذي اختتمت فعالياته قبل أيام، حيث رجح الكثير إجراءها عمليات تجميل لكنها لم تكشف سبب التغيير الذي طرأ على وجهها.

وفي مقطع فيديو متداول على "انستجرام"، كشفت الدكتورة سلمى نضال عليا اخصائية أمراض الجلدية والتجميل، حقيقة إجراء بيكنسيل جراحة تجميل.

وقالت إن ردها كان حادًا على أحد المعجبين لأنه سألها: "من فضلك أخبريني أنك أجريتي عملية شد الوجه لأنه من غير الممكن أن تكوني بهذا الجمال في سن الخمسين".

ورغم ردها عليه أنه لا توجد خيوط ، ولا شد الخيوط ، ولا البوتوكس ، ولا الليزر ، ولا جراحة الأنف ، ولا الحشو، وأنها طرق للعناية بالبشرة لتعزيز الكولاجين.

لكن أوضحت خبيرة التجميل، أنها أجرت جراحة تجميلية في الأنف والشفاه والذقن، خاصة العديد من إجراءات التجميل الصحيحة تظهر نتائجها بشكل طبيعي، ولا يستطيع الشخص التفرقة بينها وبين الملامح الطبيعية.

لم يقتصر الجدل على إنكار بيكنسيل فقط، حيث عرضت العديد من الصور التي توضح أنها كانت بملامح مختلفة في وقت سابق، وتجاعيد في الرقبة والذقن والجبهة.