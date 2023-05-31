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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة عاطل صدمه قطار في بني سويف

صدى البلد

أصيب عاطل، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدية يفيد بورود بلاغ بإصابة عاطل بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى وتم التوجيه بسرعة نقله إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصاب ويدعي "فادي.ط.ح" 25 سنة، عاطل، مصاباً بكسر بقاع الجمجمة والضلوع وكسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله إلي قسم الاستقبال بمستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

الأجهزة الأمنية ب الدكتور محمد يوسف مديرية امن بنى سويف مستشفى الواسطى المركزي وكيل وزارة الصحة

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