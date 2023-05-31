الحالة المرورية لشوارع وميادين القاهرة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصريه تقريرا مفصلا عن الحالة المروريه في أهم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة.

وظهرت بعض الكثافات في طريق الدائري ناحية منطقة السلام وفي إتجاه النفق القادم من الاقاليم في إتجاه طريق الزراعي ومن طريق المتجه للمنيب من الاوتستوراد يوجد بهم بعض الكثافات المرورية وتظل الكثافات حتى ميدان العباسية وفي صلاح سالم يوجد بعض الكثافات لكنها غير مؤثرة على حركة المرور ويوجد بعض الكثافات عند كوبري المطار وفي طريق العروبة؛ مضيفة أن اعلى كوبري الحدايق به بعض الكثافات المروريه في إتجاه القادم من الزاوية الحمراء ومتجه لطريق الفنجري وكذلك الامر اعلى كوبري المطريه للقادمين من منطقة الكابلات .

وتابعت أن شارع الهرم يشهد بعض الكثافات المروريه بسبب اغلاق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال انشاء المترو بالإضافة الى زيادة في الكثافات في منطقة المريوطيه ومدكور والطالبيه ومنطقة مشعل وشارع العشرين وللمتجه لشارع السودان وكوبري الجيزه المعدني وظهرت بعض الكثافات في ميدان النهضة ومنطقة بين السرايات وشارع نيل السياحي ومنطقة المهندسين وهو في اتجاه المحور للراغبين في الذهاب 6 اكتوبر يوجد سيولة مرورية كبيره بمحور 26 يوليو.