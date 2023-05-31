عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد عبدالغفار يناقش إطلاق مشروع تبادل الخبرات الفرنسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السفير الفرنسي لدى مصر السيد  "مارك باريتي"، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية، لمتابعة مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مشروعات التعاون الجاري تنفيذها بين الوزارة والوكالة الفرنسية، ومتابعة مؤشرات قياس الآداء، والأثر التنموي على المجتمع المصري والمستفيدين من الخدمات المقدمة بتلك المشروعات، وكذلك متابعة التقارير الفنية والمالية لتلك المشروعات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الوفد الفرنسي مشروع  دعم وحدات الرعاية الأولية، وأثره على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة الوعي المجتمعي من المشكلات الصحية وكيفية معالجتها، وكذلك زيادة التردد على الوحدات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا إطلاق العمل بمشروع تبادل الخبرات مع الخبراء الفرنسيين في إطار دعم الحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال تدريب وتقييم المحافظات المدرجة ضمن المشروع.

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين ناقشا التحديات التي قد تواجه العمل بتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، مضيفًا أن الوزير أكد أهمية التعاون المثمر مع الجانب الفرنسي والوكالة الفرنسية باعتبارها شريكًا للتنمية في القطاع الصحي.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، والاستاذة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بالوزارة، وممثل وزارة التعاون الدولي، والوفد المرافق للسفير الفرنسي وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبي القلعة البيضاء.. تفاصيل

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

الموضوع خلص.. مهيب عبد الهادي يكشف وجهة نجم الزمالك

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة.. شوبير يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

وزير القوي العاملة يسلم شيكات تعويض لأسرة متوفي من العمالة غير المنتظمة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة

خاصة بالكولومبي بوتيرو| كائنات ضخمة بوزن زائد في نيويورك.. فما القصة؟

نهائي دوري الأبطال.. موعد ومعلق مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينهي حياة شخص كل 5 دقائق بهذه الدولة.. طرق فعالة للإقلاع عن التدخين

بعد ادعاء حملها من أدهم النابلسي.. إطلالات وضعت إنجي خوري في مأزق

بلجيكا.. شاب عربي ينقذ حياة امرأة بهذه الطريقة..شاهد

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ