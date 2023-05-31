نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا بـ لبنان في عيد الأضحى

تحيى الفنانة نجوى كرم، حفلا غنائيا فى لبنان يوم 29 فبراير فى عيد الأضحى القادم وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشدو نجوى كرم بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب جمهورها متها بعض الأغانى القديمة والحديثة.

نجوى كرم

وحققت نجوى كرم من خلال البومها الأخير نجاحا كبيرا خاصة بعد جرح عدد من الأغانى التى نالت اعجاب جمهورها مثل أغنية زعلك صعب والذى تتعاون فيه مع الشاعر عامر لاوند، ألحان علي حسّون، توزيع موسيقي ستيف سلامة وقدمت أيضا أغنية مغرومة بحالى من كلمات إميل فهد، وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

وكانت طرحت الفنانة نجوى كرم كليب “كاريزما”، وهو الكليب الثالث من ألبومها الجديد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية للموسيقى، وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

كليب كاريزما لـ نجوى كرم، من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

كما طرحت الفنانة نجوى كرم أغنية “10 دقايق”، عبر المنصات الموسيقية “ديزر” و"سبوتيفاي" و"أنغامي"، وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، لتكون ثاني أغاني ألبومها الجديد “كاريزما”.

أغنية “10 دقايق” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان وسام الأمير، توزيع موسيقي فادي جيجي.