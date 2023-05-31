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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصديق الرئيس على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يتطلب سرعة تنفيذ الحكومة

طلعت عبد القوى عضو
طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، وعضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي نشر فى الجريدة الرسمية، والذى وافق عليه مجلس النواب يتطلب من الحكومة الإسراع فى تنفيذه وتطبيقه بكل حسم وقوة للقضاء على مختلف المشكلات والمخاطر والأزمات التى تسببت فيها الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا التشريع يعتبر واحداً من أهم التشريعات التى حظيت باهتمام كبير من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، موجهاً التحية والتقدير للمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على الجهود الكبيرة التى بذلها فى إعداد هذا التشريع الذى تقدم به بالبرلمان.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى، التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ولجميع قيادات واعضاء المجلس فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين على حرصهم فى ممارسة دورهم التشريعى بكل احترافية ومهنية ، مشيراً الى أن كان نائباً بالبرلمانات السابقة ولكن كانت غالبية التشريعات تأنى الى البرلمان من الحكومة، ولكن البرلمان الحالى برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى نجح بكل كفاءة ومهنية فى ممارسة دوره التشريعى وحرص غالبية اعضاء المجلس على التقدم بمشروعات قوانين للمجلس.

ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحكومة مجلس النواب التشريعات

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