رسالة شديدة اللهجة.. شوبير يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة تحذيرية للاعبي الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مباراة الأهلي أمام الوداد صعبه للغاية ويجب على لاعبي الفريق التركيز طوال المباراة.

وأضاف شوبير أن فكره إهدار الأهداف وعدم ترجمة الفرص لأهداف أمر سلبي يعاني منه لاعبي الأهلي ولكن في تلك المباراة الفرص لن تتكرر بكثرة.

وتابع أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اشتكي من هذا الأمر و حذر لاعبي الاهلي من إهدار الفرص.

وتابع شوبير أن التركيز الشديد في المباراة أمر ضروري.